Non accetta la separazione dalla ex e appicca incendio in casa: dentro c'era il figlio

Momenti di paura nella serata di ieri 19 dicembre a Ostia sul litorale di Roma, quando un uomo di 46 anni ha minacciato di dare alle fiamme l'abitazione in cui era presente il figlio di 15 anni, per ripicca nei confronti della sua ex compagna.

Al momento dell'intervento il ragazzino era scappato in cortile, mentre i militari hanno trovato l'uomo, un 46enne straniero, agitato e ubriaco. Anche l'ex compagna, che non abita più nella casa da quando si è separato dall'uomo, aveva allertato le forze dell'ordine. Il principio di incendio è stato spento e i carabinieri hanno arrestato il 46enne con l'accusa di incendio.