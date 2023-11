Non pagano il conto di 190 euro. Prima della fuga la beffa al ristoratore

Sono andati al ristorante, hanno ordinato da bere e da mangiare e poi, al momento di pagare il conto di 190 euro si sono allontanati senza saldare il dovuto. Il "fattaccio", di cui riferisce QuiComo, è avvenuto in un ristorante di Arosio, nel Comasco. Secondo alcune persone sul posto, anche loro clienti del ristorante, prima di andarsene - senza passare per la cassa - i due avrebbero portato via anche una bottiglia di grappa. A questo punto sono stati avvisati i carabinieri di Mariano Comense che hanno identificato e poi denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e furto un 41enne pregiudicato e una donna di 31 anni, anche lei pregiudicata.

Un altro episodio simile è accaduto in un'altra osteria di Arosio. Due avventori avrebbero consumato succulenti piatti e bevande per circa 100 euro senza pagare. L'uomo di 35 anni, che era in compagnia di una donna non identificata, in questo caso ha però lasciato un documento di identità come pegno. È stato comunque denunciato per insolvenza fraudolenta.

