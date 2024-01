Non può permettersi di comprare le medicine per la madre, i carabinieri le acquistano per lui

Una chiamata arriva nella sera di Capodanno alla centrale operativa dei carabinieri di Reggio Calabria: è un uomo preoccupato perché sua madre sta male e, spiega, lui non ha i soldi per poterle comprare le medicine di cui ha bisogno. I militari sono così arrivati a casa dell'uomo con una pattuglia e, constatata la situazione, senza esitare si sono recati alla farmacia più vicina per acquistare in medicinali necessari.

Vista la situazione di difficoltà economica in cui l'uomo e la madre evidentemente versavano, i carabinieri hanno poi deciso di aggiungere alcuni generi alimentari così che anche loro, nell'ultima notte dell'anno, potessero permettersi un pasto caldo e, forse, un po' più allegro del solito. Profonda la gratitudine che l'uomo e sua madre hanno mostrato ai militari autori del gesto.