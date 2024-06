Non si ferma all'alt e travolge tre ciclisti: "Ero in ritardo per la messa"

Tragedia sfiorata questa mattina a Rivamonte Agordino, nel Bellunese, durante l'edizione numero 29 della Sportful Dolomiti Race, quasi 4 mila ciclisti al via, una delle gran fondo più dure d'Europa. Un'anziana signora residente nella zona, a bordo di un'utilitaria, una Peugeot, si è immessa nella direzione opposta a quella della corsa e in una semicurva ha investito tre corridori trasportati all'ospedale di Agordo nel Bellunese con fratture varie. Nessuno dei tre, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese sono in pericolo di vita. La donna, di 76 anni, non si è fermata all'alt per ben tre volte, travolgendo così i tre atleti che erano impegnati nella corsa.

A riportare la notizia sono i siti locali, secondo i quali ai carabinieri l'anziana donna avrebbe detto di essere ''in ritardo per la messa''. Furiosi gli organizzatori della corsa, che avrebbero tentato in tutti i modi di fermare la donna. "La signora è stata fermata più di una volta ma non ne voleva sapere, i volontari presenti hanno cercato in tutti i modi di fermarla, lei nonostante tutto ha continuato", hanno raccontato gli organizzatori dell'evento sportivo.