Toccava il fondoschiena delle ragazze e poi fuggiva in scooter: denunciato

Un ragazzo di 16 anni di Noto (Siracusa) dovrà rispondere dell'accusa di violenza privata continuata per aver dato alcune pacche sui fondoschiena di tre ragazze argentine. A denunciare l?accaduto le vittime, stanche di sopportare il deprecabile comportamento del minore. Hanno raccontato di aver subito in momenti e contesti diversi delle manate sui glutei da parte di un giovane a bordo di uno scooter. Testimone di una di queste scene un agente del locale Commissariato, libero dal servizio, che aveva visto un ragazzo a bordo di uno scooter colpire sui glutei una delle vittime per poi darsi alla fuga. Il minore, riconosciuto dall?operatore di polizia, è stato identificato, rintracciato e denunciato alla competente Procura dei minori.