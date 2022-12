Ragazza di 24 anni maltrattata perché rifiuta le nozze combinate, condannati genitori e fratello

Matrimonio combinato. Era questo il destino di una ragazza di 24 anni di origine pakistana secondo la sua famiglia. La giovane è scappata e i parenti sono finiti a processo. Il tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni i genitori per maltrattamenti e lesioni. Stessa imputazione, ma condanna a cinque anni e un mese per il fratello.

Secondo i progetti della famiglia, la 24enne doveva tornare in Pakistan e sposare un giovane scelto da loro. L'estate di tre anni fa però la ragazza, con le tre sorelle più piccole, è riuscita ad allontanarsi per entrare in una struttura protetta. Dalla vicenda è poi nato un procedimento formale e adesso è arrivata la decisione dei giudici. I parenti sono stati riconosciuti colpevoli di maltrattamenti, una "punizione" per non volere rispettare le regole legate alla cultura pakistana. Il tribunale di Brescia ha invece assolto i genitori dall'accusa di tentata induzione al matrimonio combinato.