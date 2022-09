Nubifragio su Formia, fiume di fango lambisce le case

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio a Formia e nel sud Pontino, in provincia di Latina, provocando danni e allagamenti. Oltre al temporale anche forte vento, una vera e propria tromba d'aria che ha colpito la costa laziale tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo. Una bomba d'acqua si è abbattuta anche su Formia, dove in più punti è esondato il torrente Rio Fresco.

Acqua, fango e detriti hanno letteralmente invaso le strade di alcune zone della città, anche in pieno centro, creando non pochi danni alla viabilità. Momenti di terrore in particolare fra i residenti della zona di Santa Maria La Noce, dove dalla collina sovrastante è scesa una colata di fango che ha lambito le abitazioni. Nei video girati da alcuni cittadini si vede un fiume di fango e alcuni cittadini che gridano "aiutateci". Altre immagini immortalano strade completamente invase dal fango e alcune auto parcheggiate tra la melma. I viigili del fuoco non segnalano però feriti o dispersi.

"C'è stata una forte precipitazione che ha colpito la zona nord collinare di Formia che ha provocato un volume di acqua veramente inimmaginabile. Si tratta di acqua piovana che veniva dalle montagne ed è venuta tutta giù: si sono creati percorsi d'acqua alternativi a quelli dei torrenti che si sono poi riversati lungo le strade. La zona di Santa Maria La Noce è stata colpita pesantemente: la strada è quasi completamente crollata e si è verificata l'interruzione di alcuni servizi nelle abitazioni che abbiamo prontamente evacuato. C'è stato molto spavento ma nessuna persona è rimasta ferita". A parlare all'Adnkronos è Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, raccontando la situazione in città a seguito della valanga d'acqua che si è abbattuta per le forti precipitazioni sulla costa Pontina.



"La situazione ora è tranquilla, stiamo ripristinando lo stato dei luoghi. Ci sono molte strade completamente infangate. Alcune case sono state danneggiate esternamente, alcune recinzioni sono state danneggiate e qualche garage si è allagato", conclude