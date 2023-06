Bomba d'acqua su Matera: un uomo viene trascinato dalla corrente

"Vorrei rassicurare tutti, cittadini e turisti, già nel pomeriggio di oggi le condizioni meteo pare si stiano stabilizzando e nonostante quanto accaduto non si registrano gravi danni a cose e persone, la situazione è al momento normalizzata e in sicurezza, senza particolari disagi stradali anche per chi deve rientrare o arrivare in città''. Così il sindaco di Matera Domenico Bennardi in una nota, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, provocando disagi e allagamenti. "Nonostante quanto accaduto non si registrano gravi danni a cose e persone", ha detto il primo cittadino sottolineando inoltre come "alcuni video" circolati sui social media e che mostrano persone in difficoltà, trascinate dalla forza della corrente tra le vie dei Sassi, "hanno generato preoccupazione a livello nazionale".

Ringrazio, precisa Bennardi, i sindaci che mi hanno chiamato mostrando vicinanza e apprensione. Le vie di accesso ''sono percorribili salvo ulteriori peggioramenti, si raccomanda sempre la massima prudenza negli spostamenti essendoci ancora l'allerta gialla'', ha aggiunto il sindaco di Matera che ha ringraziato i vigili del fuoco e la protezione civile per il ''grande lavoro''. Secondo il primo città di Matera, inoltre, i lavori svolti nei mesi scorsi per la pulizia delle caditoie e dei tombini nei Sassi ''possono aver contribuito solo marginalmente a contenere il fenomeno di una precipitazione improvvisa e intensa, nota come bombe d'acqua, ma hanno probabilmente impedito un livello ancora più alto raggiunto dall'acqua lungo le strade principali degli antichi rioni''.