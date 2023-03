Nudo sotto la pioggia in centro città: "Protesto contro i poteri forti"

Ha attirato l'attenzione di tutti l'uomo che sotto la pioggia, nella mattinata del 14 marzo, girava completamente nudo in centro a Verona. La scena è stata ripresa dal cellulare di qualcuno che transitava in autobus, fra la zona di ponte Nuovo e via Cappello. Il video in pochi minuti è diventato virale, rimbalzando di cellulare in cellulare.

Dopo varie segnalazioni, l'uomo è stato raggiunto da un'ambulanza. Al personale sanitario che lo ha fermato per prestargli soccorso ha spiegato che la sua era "una forma di protesta contro i poteri forti". Il manifestante è stato dunque portato in ospedale per accertamenti sanitari.