Cade da un ponteggio nel cantiere dell'ospedale: morto sul colpo

Tragedia sul lavoro in un cantiere edile dell'ospedale Papardo, a Messina. Un uomo di 65 anni, Nunzio Micale, ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio del cantiere durante un sopralluogo. La tragedia è avvenuta poco dopo le 11 di oggi, lunedì 3 aprile: Il 65enne era il titolare della ditta che ha avuto in sub appalto i lavori nell'area del bunker dove sono in corso i lavori per completare l'unità di Tomoterapia. L'uomo, che era andato questa mattina per un sopralluogo, sarebbe precipitato da un ponteggio.

Micale viveva a Spadafora con la famiglia ed era molto in conosciuto tra gli abitanti del piccolo paese tirrenico di cui è sindaco Tania Venuto. In tanti in queste ore stanno scrivendo sui social messaggi di vicinanza alla famiglia. Lo sfortunato lavoratore è stato ricordato come una persona speciale di grande bontà e dedito al sacrificio. C'è chi lo ricorda appena due giorni fa in chiesa a leggere i passi del Vangelo durante la messa.