Addio a Nunzio Pagliara, morto il sottufficiale dell'Aeronautica colpito dal Covid: aveva 48 anni

Non ce l'ha fatta Nunzio Pagliara, il sottoufficiale dell'Aeronautica militare ricoverato dal 14 marzo scorso all'ospedale San Paolo di Bari dopo aver contratto il Covid. Lo riporta BariToday. Solo alcuni giorni fa i familiari del militare, 48 anni, avevano lanciato un disperato appello per cercare di salvarlo, rivolgendosi anche al ministro della Salute affinché si rendesse possibile un trapianto di polmoni. Pagliara era uno sportivo, con la passione per la moto e la pallavolo. Molti i messaggi di commiato lasciati sui social da amici e colleghi del 48enne. A quanto sembra il 48enne era affetto da polmonite interstiziale, come molti malati Covid. Il virus non gli ha lasciato scampo.