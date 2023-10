Gli ambientalisti si incollano sull'asfalto e bloccano l'autostrada

Nuovo blitz di Ultima generazione. Nella mattina di oggi, giovedì 19 ottobre, circa una ventina di attivisti hanno bloccato l’autostrada A4 Torino-Milano poco dopo l'imbocco di corso Giulio Cesare a Torino. Si sono seduti su entrambe le carreggiate e hanno srotolato uno striscione con scritto: "Fondo riparazione". Pesantissime le conseguenze per il traffico, visto che era anche l'ora di punta, e immancabili le tensioni con gli automobilisti, scesi infuriati dalla loro vetture.

Alcuni attivisti di Ultima generazione si sono anche sono incollati alla strada, rendendo complicato ogni tentativo di spostamento. "Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana - spiega Angelo, uno dei manifestanti - Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello. Ci dobbiamo organizzare meglio di loro. Ultima Generazione chiede il fondo di riparazione, i soldi li devono dare le multinazionali che hanno causato questo danno. Paghiamo con le nostre tasse, paghiamo per essere uccisi. Il governo ci sta avvelenando. Sono qui per i figli che non avrò mai".

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Novara e quelle della Digos di Torino. Alcuni degli attivisti sono già stati accompagnati in questura dopo essere stati rimossi di peso dagli agenti. Uno di loro si è incollato una mano sull'asfalto con del mastice e per questa ragione sono dovuti intervenire i sanitari e i vigili del fuoco.

