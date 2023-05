È stato trovato il corpo di una nuova vittima dell'alluvione

È stata trovata una nuova vittima dell'alluvione in Emilia Romagna. Il corpo di Fiorenzo Sangiorgi è stato trovato tra le acque dai subacquei dei carabinieri provenienti da Genova e Pescara. Sangiorgi era stato dato disperso a Lugo, in provincia di Ravenna, il 17 maggio scorso. Come riporta RavennaToday, testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo.

Il bilancio delle vittime dell’alluvione in provincia di Ravenna sale a 7 deceduti. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di disastro colposo in merito all'alluvione che ha flagellato l'intero territorio della provincia romagnola. In generale, il bilancio delle vittime nella regione è arrivato a 15 morti.

