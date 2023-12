La nutria morta lasciata davanti alla casa del sindaco

Un gesto di difficile interpretazione, anche perché non c'erano biglietti ad accompagnarlo. Ancora non si sa, quindi, se si tratta di uno scherzo o di un atto intimidatorio: fatto sta che la notte di Natale Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, piccolo comune in provincia di Padova, si è trovato una nutria morta nel vialetto di casa. E ha denunciato tutto.

Un episodio che lo stesso sindaco ha reso noto sul proprio profilo Facebook, con tanto di messaggio: "Le brutte azioni pesano come macigni. Ogni azione sbagliata inizia con un qualche gesto di arroganza, superbia, cattiveria o aggressività. Nel diventare persone migliori è necessario cambiare il proprio di agire e creare azioni fatte di pazienza, comprensione, bellezza, amore, gentilezza, confronto e rispetto reciproco".

"Soprattutto all'interno della nostra comunità perché è proprio anche da qui che si inizia a creare un mondo migliore - ha continuato il sindaco -. Buone feste anche a voi che avete fatto questo gesto gettando all'interno del viale di casa un animale morto, la notte di Natale. Noi resteremo sempre disponibili al confronto. Continueremo a lavorare con lo spirito positivo che contraddistingue il nostro gruppo. Buone feste a tutta la nostra bellissima comunità e avanti tutta!". Il primo cittadino ha sporto denuncia ai carabinieri.