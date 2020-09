L'obbligo di mascherine all'aperto a Bologna

Obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 di venerdì alla mezzanotte di domenica. Prorogata la chiusura di piazza San Francesco. Ed estesa fino a giugno l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico per i dehors dei locali. È la decisione, scrive l'agenzia di stampa Dire, condivisa oggi dalla Giunta del Comune di Bologna e annunciata dal sindaco Virginio Merola questa mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo D'Accursio. L'ordinanza sulle mascherine entra in vigore da questo fine settimana.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.113 casi di positività, 85 in più rispetto a ieri, di cui 36 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 37 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 52 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni. Sui 36 asintomatici, 23 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 9 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening pre-ricovero. Non si registra nessun nuovo decesso. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (20), Parma (15), Ravenna (13) e a Forlì (13).