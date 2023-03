Occupa per 30 anni un immobile ma paga al Comune solo due anni di locazione

Dopo 30 anni di occupazione abusiva di una casa comunale, il comune di Milano ha preteso dall'occupante il "mancato pagamento del canone di locazione e oneri accessori". Tuttavia, nelle casse dell'amministrazione locale è arrivata una somma ridotta, a causa di uno sconto di 65 mila euro, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

Cos'è successo

In uno dei palazzi pubblici più nobili della città, al civico 1 di via Bergamini, a pochi passi da piazza del Duomo, un inquilino ha abitato abusivamente in un immobile del comune dal 1983 al 2013. Senza versare il canone di locazione.

Un decennio esatto dopo il termine dell’abuso, il Comune ha chiesto lo scorso anno all'inquilino 88.131 euro per "mancato pagamento del canone di locazione e oneri accessori". Da quel momento è iniziato il calvario burocratico. L'occupante dell'immobile ha impugnato la richiesta del Comune al Tribunale. Così gli uffici della "riscossione coattiva" del Comune hanno ripreso in mano la pratica, l’hanno riesaminata e verificata, e sono giunti infine a una rideterminazione "in misura inferiore a quanto originariamente indicato nell’ingiunzione impugnata". Quindi l'inquilino ha ricevuto un maxi sconto di 65.654,15 euro.

Alla fine dunque il "credito liquido ed esigibile" che Palazzo Marino ritiene di dover riscuotere s’è infine abbassato a 22.476,85 euro, relativo al solo periodo luglio 2011/novembre 2013.

Dalla delibera con la quale la giunta comunale autorizza la costituzione davanti al Tribunale per portare avanti la causa non emergono dettagli sul motivo per cui l’inquilino ha occupato senza titolo l’alloggio, né quali giustificazioni ha addotto anche durante i sopralluoghi degli ispettori. Resta senza risposta la domanda che in molti si sono posti: perché ci siano voluti trent’anni per recuperare l’alloggio?