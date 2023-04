In carcere per omicidio di Rosa Gigante, le occupano casa

Nel corso della notte una giovane donna con un bimbo di circa due anni ha occupato l’abitazione di Stefania Russolillo, la donna arrestata per l’omicidio di Rosa Gigante, l'anziana mamma del tiktoker Donato De Caprio. La donna, attualmente detenuta in attesa che si definisca la sua posizione, abitava in via Vicinale Sant’Aniello 21 e gli abitanti della zona sono rimasti molto scossi dal vedere nuovamente sul posto forze dell'ordine e lampeggianti.

A intervenire i Carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli. Nella giornata di ieri si erano svolti i funerali di Rosa Gigante.