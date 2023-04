Accoltella l'avvocato e si suicida

Grave episodio a Oderzo, in via Dall'Ongaro, nella mattinata di oggi, poco dopo le 10. Un avvocato è stata aggredita da un cliente che l'ha ferita con un coltello ad un braccio. La donna non è in gravi condizioni ed è stata accompagnata da un'ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale opitergino. A lanciare l'allarme e a prestare le prime cure all'avvocato è stato un negoziante che ha assistito alla scena.

L'aggressore - un uomo di 52 anni - è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, nel Trevigiano, presumibilmente in seguito a suicidio.