Si sente male al pranzo coi parenti e muore nel ristorante

Dalla festa alla tragedia in pochi secondi. È quanto avvenuto all'ora di pranzo di ieri, domenica 15 agosto 2021, in una trattoria a San Raffaele Cimena nel torinese dove era in corso un pranzo di famiglia per Ferragosto. A un certo punto, però, una delle commensali più anziane, Olandina Marzolla, 76enne di Gassino Torinese, ha iniziato ad avvertire un malessere e si è accasciata. Immediati sono arrivati sul posto diversi soccorritori che hanno provato a rianimarla ma senza successo: la donna è morta tra i tavoli del ristorante, per la disperazione dei suoi cari. Numerosi altri clienti del ristorante hanno assistito alla scena. Sul posto è poi intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castiglione Torinese.