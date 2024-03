Va in hotel per fare una sorpresa alla compagna e la trova con un altro uomo: scoppia il caos

Ci sarebbe anche un fascicolo aperto presso la Procura di Tempio Pausania. La notizia ha trovato spazio su tutti i quotidiani locali della Gallura. Un quarantenne voleva fare un regalo alla compagna, e quindi si è recato presso un noto hotel con spa di Olbia per raccogliere informazioni ed eventualmente prenotare già il pacchetto benessere.

Proprio mentre era nella struttura ha però visto la compagna nella sala colazioni dell'albergo. Era con un amico. Lei è apparsa imperturbabile, e ha confermato che era in compagnia di un'altra persona. Il protagonista, stando a quanto riportava domenica L'Unione Sarda, era invece visibilmente sconvolto per il "sopralluogo" non gradito e ha reagito con rabbia.

Ci sarebbe stata una zuffa di cui non sono chiari i dettagli, la vicenda è al vaglio delle autorità competenti.