L'auto si ribalta e viene sbalzato fuori: muore schiacciato sotto al veicolo

Omar Carta, un ragazzo di 23 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto il giorno di Natale sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari.

Il giovane stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri, sabato 25 dicembre: i vigili del fuoco all’arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre il conducente, sbalzato dall’abitacolo, é rimasto poi schiacciato dalla vettura. I

Il personale medico sul posto ha purtroppo potuto solamente constatare il decesso del giovane. La strada è stata chiusa al traffico ed è in corso la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Qualche ora prima, sempre a Villacidro, un uomo di 48 anni, Amedeo Secchi, aveva perso la vita in un altro schianto.