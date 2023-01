Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa

Tragedia ieri sera a Sutri, in provincia di Viterbo, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in casa. La vittima è Omar Neffati, molto conosciuto nella cittadina anche per il suo impegno politico. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con il ragazzo. Quando i soccorritori sono entrati nella sua casa hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e i carabinieri. La salma, su disposizione del magistrato, è stata restituita ai familiari per i funerali.

Omar Neffati era arrivato in Italia dalla Tunisia quando aveva solo sei mesi. Da alcuni mesi era portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza.