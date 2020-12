Il Covid si porta via Omar Pagotto: ucciso dal virus a 50 anni, lascia la moglie e due figli

Il Covid si è portato via Omar Pagotto, 50enne di Orsago, piccolo comune del Trevigiano. Lascia la moglie, Simona, e due figli di 20 e 22 anni, Elena ed Enrico. A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso".

Omar era un elettricista manutentore della Doria di Orsago. Le sue condizioni di salute erano ottime: nessuna patologia pregressa fino all'arrivo del virus. Un mese fa i primi sintomi: all'inizio il 50enne aveva pensato a un colpo di freddo ma le sue condizioni di salute si sono aggravate giorno dopo giorno costringendolo al ricovero in ospedale a Vittorio Veneto dopo un malore nel bagno di casa. All'arrivo in ospedale il primo tampone era risultato negativo. Il secondo tampone ha però dato esito positivo.

Da seria la situazione si è fatta purtroppo disperata. Intubato in terapia intensiva, negli ultimi giorni è stato trasferito al Ca' Foncello dove i medici non sono riusciti a salvargli la vita. In molti lo ricordano oggi come una persona generosa e piena di passioni, tra cui quella per le motociclette. Enorme il cordoglio ad Orsago non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio, 17 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di Orsago.

Treviso: il Covid fa nove vittime in un solo giorno

Un’altra vittima del Covid. Un uomo stroncato nel pieno dei suoi anni. In Veneto, i decessi legati al Covid dall'inizio della pandemia hanno superato quota 5mila. In provincia di Treviso sono nove i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Tra le vittime c'è anche Anna Maria Bortoluzzi di 91 anni residente a San Fior e ricoverata al Covid hospital di Vittorio Veneto. Ricoverata il 16 novembre, da positiva si era negativizzata ma gli effetti del virus sui polmoni l'hanno portata al decesso. In molti la ricordano come una grande benefattrice. Lascia i figli Danilo ed Elvè. Ed è scomparso a causa del Covid anche Angelo Marson, 81 anni, residente nella frazione di Rai a San Polo di Piave. Il pensionato aveva contratto il virus in casa, dai familiari che sono riusciti a negativizzarsi. Lui purtroppo non ce l'ha fatta. Il decesso domenica 13 dicembre. Ex operaio a "La Tiesse" di Cimadolmo è stato socio della Pro Loco di San Polo di Piave e amava spesso dedicarsi al volontariato.