Lite al bar finisce in accoltellamento: un morto e un ferito

Una lite al bar è arrivata a culminare in un omicidio. E' successo ieri sera, verso le 21.30, a Castelleone, in provincia di Cremona. Mentre era in corso la festa del paese, due residenti, Giovanni Senatore e Mauro Mutigli, rispettivamente di 40 e 38 anni, hanno iniziato a discutere fra loro. Al culmine del diverbio il 38enne ha estratto un coltello e colpito Senatore, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Crema, dove è morto in serata. Ferito durante l'aggressione anche un 33enne di Castelleone, trasportato in condizioni non gravi nello stesso ospedale della vittima. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno arrestato per omicidio Mutigli, trasferito ora nel carcere di Cremona. Al vaglio degli inquirenti i rapporti tra i due uomini.