Ucciso in strada all'alba: freddato appena uscito di casa

Un uomo è stato ucciso oggi all'alba a colpi di pistola ad Acilia (Roma): almeno quattro quelli esplosi. L'omicidio a San Giorgio di Acilia. A dare l'allarme sono stati i residenti che hanno sentito la raffica.

Per l'uomo - la cui identità ancora non è stata resa nota dalle forze dell'ordine - non c'è stato nulla da fare. Era già morto quando sono arrivati i soccorsi. L'esecuzione è avvenuta in via Ettore Roesler Franz, quasi in prossimità dell'incrocio tra via Domenico Morelli e via Alberto Galli. Sarebbe stato freddato appena uscito di casa.

Sul posto ci sono i carabinieri che hanno subito iniziato a fare i primi rilievi. Non viene esclusa nessuna pista. I militari della compagnia di Ostia, che coordinano le indagini, potrebbero trovare elementi utili analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. È probabile che l'omicida, dopo l'agguato, sia fuggito su un mezzo a due ruote.