Anna Scavo uccisa con una coltellata alla gola, confermato l'ergastolo per l'ex marito Marco Ricci

Confermata anche in appello la condanna all'ergastolo per Marco Ricci, accusato di aver ucciso l'ex moglie Anna Scavo con una coltellata alla gola nel giugno 2019 a Carini (Palermo). Il delitto davanti agli occhi del figlio allora 14enne della coppia.

Anna Scavo lavorava in un negozio di scarpe, diventato teatro del delitto. Alla donna è stata recisa la giugulare con un taglierino, in gola aveva tracce di acido. Una siringa con la sostanza chimica era stata trovata dai carabinieri nel negozio. Il delitto era maturato al culmine di una serie di liti tra i due ex coniugi, che dopo la separazione si erano denunciati a vicenda: lei lo aveva accusato di lesioni e lui di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Ricci si è sempre detto innocente. Ha raccontato di un incidente. Nelle sua versione, era lei a impugnare il taglierino. Nel tentativo di strapparglielo, per proteggere il figlio che si trovava nel negozio, avrebbe colpito la donna alla gola. Le indagini condotte dai carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Maria Rosaria Perricone e Giulia Beux, hanno descritto un'altra scena. In primo grado i giudici hanno condannato Ricci all'ergastolo riconoscendo come aggravanti la premeditazione e la presenza del figlio minorenne. Decisione confermata adesso in appello. L'imputato dovrà anche risarcire i genitori e il fratello della vittima, parte civile al processo con l'assistenza dell'avvocato Giulio Bonanno.