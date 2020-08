Operaio ucciso a colpi d'arma da fuoco: ferito anche il figlio, è grave

Antonio Pupo, operaio 44enne, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Rosarno. Soccorso e trasportato in ospedale a Gioia Tauro, Pupo vi è giunto cadavere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nelle ore seguenti è emerso come con lui ci fosse anche il figlio di 18 anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Gioia Tauro e poi trasferito d’urgenza nell’ospedale di Catanzaro: è grave.

Il cadavere di Antonio Pupo è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che, con il coordinamento del procuratore capo di Palmi Ottavio Sferlazza, hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto la scorsa notte in via Medma, nei pressi del campo sportivo del grosso centro nella parte settentrionale della Piana di Gioia Tauro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori ci sono le ultime ore di vita del 44enne, le sue frequentazioni e le sue conoscenze. Alla base del fatto di sangue potrebbe esserci una lite scoppiata tra più persone, poi degenerata, ma non vi sono certezze al momento.