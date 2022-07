Uccide a bastonate passante chi gli chiede una sigaretta, la confessione: "Avevo preso crack e pensavo fosse un ladro"

Francesco Lo Manto, il 20enne arrestato per l'omicidio del 56enne Augusto Bernardi la notte di domenica 10 luglio sotto casa sua in via Villar a Torino, ha usato anche un bastone per uccidere e non soltanto le mani. A stabilirlo è stata l'autopsia eseguita dal medico legale Roberto Testi su incarico del pm Patrizia Gambardella della procura cittadina, che coordina le indagini della polizia (squadra mobile e commissariato Madonna di Campagna) sull'accaduto.

Confermata la prima ricostruzione fatta del tragico episodio grazie al racconto dei testimoni e alla confessione del ventenne "Il mio cliente - racconta a TorinoToday l'avvocato Roberto Francesco Rotella - si sta rendendo conto soltanto ora di quanto avvenuto ed è disperato. Ha detto che quell'uomo gli aveva chiesto delle sigarette e che a un certo punto gli era sparito il cellulare. Essendo in preda al crack, ha reagito in modo spropositato ed è successo questo fattaccio".

Augusto Bernardi era disabile all'80% per problemi psichiatrici. Era stato un giocatore d'azzardo patologico. I suoi familiari sono assistiti dall'avvocato Tiziana Squizzato, che aveva aiutato l'uomo in qualche disavventura giudiziaria e che probabilmente sarebbe diventata a breve il suo amministratore di sostegno. Aveva abitato a lungo a Rivoli, da un anno si era trasferito in via Baracca, a 600 metri dal luogo dell'omicidio, ma ancora non era soddisfatto e aveva venduto il monolocale in cui abitava. Forse la sua intenzione era di andare ad abitare in una comunità protetta.