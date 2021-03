Il killer confessa tutto

Ucciso con 3 colpi di pistola dopo il litigio per il pagamento dell'affitto

E' stata fondamentale la testimonianza del coinquilino di Santino Xhyra, il 28enne albanese ucciso in strada con 3 colpi di pistola. La polizia ha infatti ricostruito la dinamica dei fatti, scoprendo come il delitto sia scaturito da un litigio per alcuni pagamenti