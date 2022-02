Ucciso in strada a colpi di pistola

Dramma a Bosa. Il cadavere di un allevatore di 49 anni è stato rinvenuto stamattina in un cortile al centro della cittadina sulla costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano. Il corpo è stato trovato tra via Alghero e via Manzoni.

Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Macomer che indagano sulla vicenda. Pochi dubbi: si tratta di un omicidio. Fabrizio Passerò, questo il nome della vittima, è stato ucciso in un viottolo con due colpi di pistola secondo quanto riporta la Nuova Sardegna. L’uomo era molto conosciuto a Bosa. La sua famiglia, trasferitasi dal vicino comune di Montresta, è attiva nel settore dell’allevamento.

E' il secondo delitto in 24 ore in provincia di Oristano: ieri è stato massacrato di botte e ucciso in casa un pensionato a Ghilarza. Si attende l'arrivo del medico legale e la prima ispezione sul cadavere. Sul posto anche il pm di Oristano Marco De Crescenzo.