Roberto Molinari massacrato di botte e ucciso nel sonno, arrestato il compagno di cella

Roberto Molinari è stato ucciso senza motivo, nel sonno, colpito più volte con un oggetto in legno sul viso. Il delitto è avvenuto nel carcere di Genova dove era detenuto e adesso la polizia ha arrestato il compagno di cella. Luca Gervasio è accusato di omicidio.



Molinari è stato trovato cadavere nel suo letto la mattina del 12 settembre scorso. Dopo sette giorni la svolta nelle indagini. Il compagno di cella è stato da subito il primo sospettato. "Gli accertamenti - spiegano dalla questura - attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza, rilievi della scientifica ed esiti medico legali, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di Gervasio. Attraverso l'uso di un corpo contundente di legno, senza alcun apparente valido motivo, ha colpito ripetutamente il volto del compagno di cella fino a ucciderlo". Avrebbe utilizzato la gamba di un tavolo come arma.

Il movente è tutto da ricostruire. I due erano in una sezione dedicata a detenuti problematici. Gervasio era stato già trasferito più volte da altri istituti per il suo comportamento aggressivo. Due notti prima dell'omicidio Molinari era finito in infermeria per un'aggressione avvenuta in cella: ha detto di essere caduto ma per il medico le lesioni erano compatibili con un'aggressione.

