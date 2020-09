Orrore in villetta: lo uccidono e poi cercano di bruciarlo

Orrore in Piemonte. Il cadavere di un uomo è stato trovato lunedì in mattinata in una villetta di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Sul posto è presente la polizia con gli agenti del Commissariato di Casale Monferrato. Pochi dubbi: in base alle prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio.

La vittima sarebbe il proprietario della piccola villa che si trova in strada San Giorgio. Il corpo presenterebbe segni che fanno pensare ad un tentativo di bruciarlo per far sparire i resti e prove, secondo il quotidiano La Stampa. Sono in corso in queste ore i rilievi all'interno e all'esterno dell’abitazione, per mano della polizia scientifica. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.