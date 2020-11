Il ragazzo incensurato di 19 anni ucciso a Casalnuovo

Tragico fatto di sangue in provincia di Napoli. Il giovane era con un amico quando sono stati aggrediti. Il sindaco: "Sconcertante"

Tragico fatto di sangue nel Napoletano. Un 19enne è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di martedì in pieno centro a Casalnuovo, grosso centro abitato in provincia del capoluogo.

Omicidio a Casalnuovo: giovane di 19 anni ucciso

Il giovane si trovava con un amico di 18 anni: i due sono stati avvicinati da tre persone in auto, che poi li avrebbero aggrediti. La dinamica degli eventi che hanno preceduto il drammatico accoltellamento al momento non è chiara. Il diciottenne ha riportato ferite non gravi. Il 19enne, incensurato, è stato ferito gravemente ed è poi morto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha commentato così commentato l'accaduto su Facebook: "Sono in contatto con le forze dell’ordine per un grave episodio di violenza verificatosi in Corso Umberto. Un giovane ragazzo ha perso la vita, una notizia davvero sconcertante che ci riempie di dolore. Le immagini della centrale di video sorveglianza del Comune sono già al vaglio degli inquirenti".