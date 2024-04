Lite in strada finisce nel sangue: 30enne ucciso a coltellate

Delitto a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Un uomo di 39 anni, di origini straniere, è morto dissanguato dopo essere stato colpito da una coltellata all'inguine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito in strada intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 26 aprile, all'incrocio tra via Montanara e via Casette Zanasi.

Soccorso dal personale del 118, il 30enne è arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Baggiovara dove inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sassuolo: i militari hanno svolto i primi accertamenti e si sono messi sulle tracce dell'aggressore.

La lite tra la vittima e il suo assassino sarebbe iniziata in un edificio, per poi culminare con il fendente fatale in mezzo alla strada: al momento la pista più accreditata è quella della colluttazione terminata in tragedia, forse per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. L'arma del delitto è stata ritrovata e ci sarebbe già un sospettato.