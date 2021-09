Accoltellato alla gola in strada, muore in ospedale

Omicidio a Cesano Boscone, comune in provincia di Milano, nel pomeriggio di domenica 19 settembre. La vittima è un uomo di trentasei anni, italiano, con alcuni precedenti. I primi ad intervenire, tra via Tigli e via Magnolie, sono stati, alle quattro e mezza, i sanitari del 118, allertati per la presenza di un uomo accoltellato alla gola. I sanitari hanno trasportato il trentaseienne al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso ma, purtroppo, non ce l'ha fatta: è deceduto poco dopo essere arrivato nel nosocomio milanese.

Nel frattempo i sanitari hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della stazione di Cesano e del radiomobile di Corsico. Secondo un primo accertamento, l'aggressore si era dato alla fuga senza lasciare apparenti tracce. Sono in corso ora le indagini da parte del nucleo investigativo di Milano. Stando ai primi riscontri, all'origine del gesto vi sarebbe stata una lite improvvisa scoppiata in strada.