Uccide la figlia di 2 anni e tenta il suicidio: orrore nella notte

Tragedia immane a Cisliano, in provincia di Milano, dove una donna di 41 anni - C.P., cittadina italiana - ha ucciso sua figlia di 2 anni in un appartamento di via Mameli. L'allarme, secondo quanto emerso finora, è scattato all'1.06, quando i militari hanno chiesto l'intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica.

Cisliano (Milano): uccide la figlia di 2 anni e tenta il suicidio

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Da una prima analisi, sul corpo della bimba non erano presenti segni evidenti di lesioni: è verosimile, quindi, che la piccola sia stata soffocata dalla madre.

La donna presentava delle ferite con ogni probabilità autoinferte ed è stata trasportata in ospedale a Magenta per tutti i controlli e le verifiche del caso. Sull'omicidio indagano i carabinieri della locale stazione di Abbiategrasso.