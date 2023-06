Omicidio in strada: uomo ucciso a coltellate

Delitto nella notte a Pachino, in provincia di Siracusa. Un uomo di circa 30 anni, di origini extracomunitarie, è deceduto dopo essere stato colpito da diverse coltellate al torace. La vittima risiedeva nel grosso centro per extracomunitari situato nel Siracusano, mentre l'aggressione mortale è avvenuta in pieno centro: il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in via Garibaldi, nei pressi di piazza Colonna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.