Condannato per l'omicidio della compagna evade dai domiciliari e va al bar

I carabinieri l’hanno trovato seduto al bar, a sorseggiare un caffè e a leggere un giornale sportivo come un normale cliente. Ma doveva essere a casa, ai domiciliari, a scontare una pena di oltre vent'anni per omicidio volontario per aver tolto la vita alla compagna, uccisa a colpi di coltello e ferro da stiro nel 2010 a Garbagnate, in provincia di Milano. I militari hanno rintracciato e catturato l'uomo, un 64enne italiano, che ha violato la misura cautelare.

Il delitto si è verificato quando l'allora 52enne aveva ammazzato la convivente, venendo poi condannato a 20 anni di carcere per omicidio volontario. Lo scorso 31 maggio, l'uomo era evaso dai domiciliari e dal 13 giugno era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Milano. Dopo esser stato trovato dai militari al bar, l’uomo è stato portato in carcere di Monza.