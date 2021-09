Uomo ucciso a colpi di pistola dal vicino di casa dopo una lite in cortile

La lite, le minacce e le "promesse" che si trasformano in tragedia. Omicidio mercoledì pomeriggio a Milano, dove un uomo di 34 anni - Francesco S. - è stato ucciso a colpi di pistola da un suo vicino di casa, il 72enne Rocco S..

Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 17 nel cortile di un condominio di via Ovada, alla Barona, dove sia killer che vittima vivevano. Stando a quanto finora ricostruito, l'omicidio sarebbe arrivato dopo una discussione tra l'anziano e il 34enne per un barbecue che il più giovane aveva organizzato proprio nel cortile dell'edificio.

Dopo una prima lite verbale, il presunto assassino sarebbe sceso armato e avrebbe aperto il fuoco contro la vittima, che era in compagnia di alcuni amici, sembrerebbe tre o quattro. Dopo gli spari, i compagni del 34enne si sono avventati contro l'aggressore, colpendolo con calci e pugni, per poi trasportare - con una loro auto - il ferito al pronto soccorso del San Paolo.

Una volta arrivato in ospedale, l'uomo è stato immediatamente trasferito in sala operatoria per un intervento chirurgico d'urgenza, ma poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il presunto killer è stato invece fermato dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti in via Ovada dopo che i residenti di zona - che hanno udito distintamente i colpi di pistola - hanno telefonato più volte al 112.

I militari hanno trovato il 72enne seduto a terra e l'anziano non ha opposto alcuna resistenza. Anche lui si trova in ospedale - all'Humanitas di Rozzano - per le botte ricevute che gli hanno causato una ferita alla testa. È ricoverato ma è piantonato in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Nel cortile del condominio gli investigatori hanno sequestrato dei bossoli e il caricatore di una pistola.