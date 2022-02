Daniela Cadeddu, uccisa a martellate dal marito: il giallo del movente

Il femminicidio di Zeddiani scuote la Sardegna. Daniela Cadeddu, di Cabras, è stata uccisa a martellate nel letto della sua casa dal marito Giorgio Meneghel, ora rinchiuso in carcere. I due vivevano da separati in casa da tempo. L'autopsia, durata circa cinque ore ed eseguita dal dottor Roberto Demontis all'istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato, ha confermato quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri e dall'esame esterno del medico legale.

Tre le devastanti martellate al capo che hanno posto fine alla vita della donna. La 51enne è stata massacrata nel sonno pochi minuti prima della telefonata ai carabinieri del marito, alle 7 del mattino di domenica: "Ho ucciso mia moglie, venite subito". La donna non avrebbe avuto neanche il tempo di urlare o di rendersi conto di cosa stesse accadendo.

Quasi due ore di interrogatorio davanti al gip di Oristano Silvia Palmas per Giorgio Meneghel: l'agricoltore di 53 anni, accusato di omicidio volontario, ha poi ricevuto una nuova misura cautelare in carcere, a Massama. Davanti ai magistrati ha ammesso la propria responsabilità. Avrebbe parlato di presunte difficoltà economiche e di salute. Una situazione che a lui sembrava senza via d'uscita e insormontabile. I due vivevano nella stessa casa pur essendo di fatto separati, ma secondo quel che trapela tra Cadeddu e Meneghel c’era un rapporto tranquillo, senza vessazioni o episodi di maltrattamenti. Il movente al momento resta un mistero. Cosa abbia spinto quindi il 53enne ad aggredire la moglie nel sonno intorno alle 7 di sabato colpendola con due o tre martellate alla testa, come confermato ieri dall'autopsia, è un giallo.