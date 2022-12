Svolta nel caso di Fabrizio Moretto, è stato ucciso per vendetta

Dopo quasi due anni di indagini è a una svolta il caso di Fabrizio Moretto, 50 anni, ucciso in un agguato il 21 dicembre 2020 a Sabaudia, sul litorale Pontino. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Latina e i militari dell'Arma di Sabaudia hanno arrestato un uomo. Risponde di omicidio ma anche di detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo.

Il movente dell'omicidio sarebbe il desiderio di vendetta per un altro delitto. Moretto infatti era indagato per l'omicidio di Erik D'Arienzo, 28 anni, picchiato selvaggiamente il 29 agosto del 2020 e morto il 5 settembre dello stesso anno per le gravi ferite riportate. .

Le indagini hanno consentito di ricostruire le fasi della preparazione e la dinamica dell'agguato costato la vita a Moretto. La sera del 21 dicembre 2020 l'uomo era in scooter e percorreva una strada in aperta campagna, in località Bella Farnia. Stava andando a casa del fratello quando è stato raggiunto alle spalle da un proiettile. Il corpo è stato notato accanto allo scooter da un passante, che ha chiamato i soccorsi pensando che si trattasse della vittima di un incidente. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo indicato si sono sono accorti del colpo di arma da fuoco.