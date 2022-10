Figlio uccide il padre anziano a coltellate 

Omicidio a San Severo, provincia di Foggia, dove un uomo di 98 anni è stato ucciso nel corso della notte, all'interno della sua abitazione.

La vittima è Ennio Pompeo Favilla. Il fatto è successo intorno alle tre, presumibilmente a seguito di un litigio. Secondo le prime indicazioni, sono stati fatali per l'anziano almeno quattro fendenti scagliati dal figlio 60enne dell'uomo. L’omicida è incensurato, affetto da un grave disturbo mentale cronico certificato da tempo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a fermare l'uomo mentre brandiva ancora il coltello da cucina, utilizzato per colpire il padre ultranovantenne al collo e all'addome. Il presunto killer è stato fermato, con non poche difficoltà dagli operatori e condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.