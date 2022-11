Spari al parco, muore un uomo: 17enne in questura

Un uomo di 21 anni è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat a Foggia. La vittima, Nicola Di Rienzo, sarebbe stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco, forse 4 sparati con una calibro 22. Sul posto sono accorsi poliziotti e carabinieri. Al momento - a quanto si apprende - è al vaglio degli investigatori della squadra mobile la posizione di un diciassettenne che si troverebbe in questura. Il movente del delitto potrebbe essere passionale. Si tratta del sesto omicidio avvenuto nel capoluogo dall'inizio dell'anno, il quattordicesimo nella provincia di Foggia.