Dipendente di un autolavaggio ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 37 anni, Alessandro Scopece, dipendente di un autolavaggio della zona, è stato ucciso questo pomeriggio a Foggia a colpi d’arma da fuoco. L'omicidio si è consumato in via Lucera, nei pressi dell'incrocio con viale Candelaro. Sarebbero almeno una ventina i colpi esplosi contro il 37enne che dopo l'agguato è stato trasportato presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo. Sul caso sono in corso gli accertamenti della polizia.

