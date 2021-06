Uccide il fratello a coltellate sotto gli occhi della madre

Uccide il fratello a coltellate in presenza della madre dei due. E’ stata una notte di sangue quella che si è consumata nella notte scorsa a Milano, dove si è consumato un omicidio. Secondo quanto ricostruito anche da MilanoToday, un uomo di 43 anni ha ucciso il fratello di 47 anni. E’ successo tutto alle 3,30 in un appartamento della città milanese, dove vivevano tutti 3 tre: i fratelli e la madre dei due uomini.

L'omicidio sarebbe arrivato al termine di una lite, nata per motivi economici. I due avrebbero avuto una colluttazione e nello scontro avrebbe avuto la peggio il 47enne, ucciso dai fendenti. Il presunto assassino è stato trovato ferito in casa - bisogna capire se si sia auto inferto i colpi o se siano conseguenza della "rissa" - ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano: è in condizioni delicate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica. I poliziotti sono in contatto con il pm di turno, che sta coordinando le indagini.