Allevatore ucciso a bastonate nel suo podere

Omicidio nel sud della Sardegna. Un allevatore di 59 anni di Gergei è stato ucciso lunedì sera nelle campagne di Sant'Isidoro, a sud del centro abitato, dentro al suo podere. Sarebbe stato ucciso a colpi di bastone, massacrato: un delitto brutale.

Il cadavere è stato scoperto poco dopo le 21. Sul posto i carabinieri, i medici del 118, il medico legale e il sostituto procuratore. Vani i soccorsi, per la vittima non c'era più nulla da fare. Le indagini sono solo all'inizio. Alcuni conoscenti della vittima sarebbero già nella caserma del paese per essere sentite.