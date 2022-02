Pensionato massacrato di botte e ucciso in casa

Brutale omicidio in Sardegna. Tonino Porcu, 78 anni, è stato ucciso in casa sua in centro a Ghilarza, in provincia di Oristano. Un'aggressione violenta, una rapina finita male o forse una vendetta scrivono oggi i giornali locali. L'ipotesi privilegiata è quella della rapina. E' stato trovao cadavere con il volto tumefatto, un lago di sangue nell'abitazione.

Pensionato, ex allevatore, Porcu era molto conosciuto in paese. Non era sposato e viveva da solo. L'allarme è stato lanciato dalla signora che lo aiutava con le pulizie e che non riusiva a mettersi in contatto con lui. Un nipote della vittima è entrato in casa e ha fatto la tragica scoperta. Il corpo massacrato, la casa a soqquadro.

Il corpo è stato ritrovato alle 22. Porcu aveva ricevuto la visita di qualcuno già alcune settimane fa, nella casa in disuso di sua proprietà a fianco della abitazione dove si era trasferito. Malviventi mai identificati avevano rovistato a lungo, ma non avevano trovato nulla e avevano appicctao un piccolo incendio.

Sul posto ieri sera sono subito arrivati gli uomini della Scientifica per tutti i rilievi del caso. L'uomo potrebbe aver riconosciuto le persone (o la persona) che si erano introdotte in casa. Capelli lunghi sarebbero stati trovati sul pavimento. Le indagini sono in corso.