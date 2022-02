L'omicidio di "Gigi Bici", una pistola sepolta nel giardino dell'indagata

C'è un nuovo tassello nelle indagini per l'omicidio di Luigi Criscuolo, il sessantenne conosciuto da tutti a Pavia come "Gigi Bici" e trovato morto lo scorso 20 dicembre. Nel giardino di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta per il delitto, la polizia ha trovato una pistola. Era sepolta ed è stata individuata grazie all'utilizzo di un robot georadar. Lo riferisce La Provincia pavese.

Le tappe della vicenda

Luigi Criscuolo, conosciuto come "Gigi Bici" per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette, scompare nel nulla l'8 novembre. Il corpo viene trovato il 20 dicembre davanti alla villa della 44enne Barbara Pasetti a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia).

Dall'autopsia emerge che è stato ucciso lo stesso giorno della sparizione da un colpo di pistola alla tempia destra, esploso da una pistola di piccolo calibro: 7,65 o 22.

A fine gennaio Barbara Pasetti viene arrestata. Secondo l'accusa, avrebbe fatto alcune richieste estorsive alla famiglia dell'uomo per ottenerne la liberazione.

Il sopralluogo nella villa della donna viene disposto dal sostituto procuratore Andrea Zanoncelli, il magistrato che coordina l'indagine. La pistola verrà ora analizzata dalla scientifica: in particolare si dovrà anche stabilire se l'arma è compatibile con il frammento di proiettile ritrovato nell'area dell'abitazione. "Su questa circostanza stiamo lavorando - ha affermato l'avvocato della difesa, Irene Valentina Anrò - Stiamo facendo la nostra attività. Nei prossimi giorni vedr la mia assistita in carcere".