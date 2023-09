Giorgio Montanari ucciso con sette colpi di pistola, dopo 42 anni la svolta nelle indagini

Dopo 42 anni di buio fitto, c'è la svolta nelle indagini per l'omicidio di Giorgio Montanari, allora direttore della clinica ostetrico-ginecologica del Policlinico di Modena, ucciso con sette colpi di pistola la sera dell'8 gennaio 1981 poco dopo aver concluso una giornata di lavoro in ospedale. Per il caso del medico trovato cadavere nella sua auto a 51 anni, riaperto di recente, adesso c'è un indagato. Lo riporta il Resto del Carlino.

I sospetti degli inquirenti si concentrano sul papà di un bimbo che ha riportato lesioni durante il parto, avvenuto poco tempo prima del delitto. L'ipotesi è quella di una vendetta contro l'allora primario.

All'indagato gli inquirenti sono arrivati dopo avere riesaminato i documenti dell'epoca incluse le cartelle cliniche dei pazienti. Inizialmente le indagini si erano invece focalizzate sull'ambito ospedaliero. Nel 1981 la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza era in vigore da pochi anni e Montanari aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi collaboratori. Una decisione che aveva provocato qualche attrito al Policlinico, col medico destinatario anche di diverse minacce di morte. Adesso la svolta, con la pista della vendetta di un genitore.

