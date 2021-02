Ilenia Fabbri, tutti i punti oscuri dell'omicidio: nessuna impronta, il sangue e l'ipotesi "quinta persona"

E' stata trovata morta in casa a Faenza sabato mattina. Il mistero sull'omicidio è fitto. La donna, 46 anni, è stata rinvenuta in una pozza di sangue nella palazzina di via Corbara. Si ipotizza la presenza di una quinta persona, al di fuori dalla cerchia delle quattro a lei più vicine: la figlia, la sua amica, l’ex marito e il nuovo compagno

Chi ha ucciso Ilenia Fabbri, trovata morta in casa a Faenza sabato mattina? Il mistero è fitto. La donna, 46 anni, è stata rinvenuta in una pozza di sangue nella palazzina di via Corbara. Nessun segno di effrazione, secondo quanto emerso finora e raccontato da RavennaToday, è stato riscontrato né sulle finestre né sulle porte esterne. Molti i punti ancora oscuri.

L'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza

Gli uomini della volante della Polizia avevano trovato la porta del garage aperta. Le indagini appaiono particolarmente complesse. Sono state isolate macchie di sangue ai piani superiori: l'assassino avrebbe iniziato lì la sua aggressione, per terminarla nel vano uso cucina al piano terra utilizzando un coltello e assalendo la vittima alle spalle. Nessuna impronta sospetta né sulla scena del crimine, né fuori dall'abitazione. La consulenza finale dell'esame autoptico dovrà essere implementata con eventuale compatibilità tra il profondo taglio con il coltello sequestrato dalla polizia e con l'eventuale presenza di altri segni di aggressione sul cadavere.

Il movente passionale non trova riscontri: nessun problema con il nuovo compagno, le cose andavano bene tra i due, tanto che secondo le amiche di lei volevano sposarsi. Mentre in merito all'ex marito, la relazione tra i due si era definitivamente chiusa nel 2018. La donna aveva fatto causa all'ex marito, dal quale si era separata, per lamentare presunti mancati compensi per alcune decine di migliaia di euro relativi al suo impiego nell'attività di famiglia. Un'udienza - la seconda della causa - era stata fissata con i testimoni delle parti per fine febbraio davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna. L'ex marito non risulta iscritto nel registro degli indagati.

Ilenia Fabbri lavorava come impiegata in una concessionaria di auto di Imola, lavoro trovato dopo la crisi del matrimonio, quando lei aveva deciso di lasciare l’occupazione nell’autofficina del marito.

Foto: RavennaToday

Tutto ruota intorno a 10 minuti sabato mattina, prima dell'alba

L’inchiesta è a carico di ignoti. Le indagini si concentrano su quei 10 minuti di sabato attorno alle 6 del mattino in cui la 46enne è stata uccisa nella cucina di casa sua a Faenza. I risultati dell’autopsia hanno confermato che a uccidere la donna è stato un taglio praticato alla parte sinistra del collo. La polizia scientifica è tornata nella casa alla ricerca di tracce che possano indirizzare le indagini. Si ipotizza la presenza di una quinta persona, al di fuori dalla cerchia delle quattro a lei più vicine: la figlia, la sua amica, l’ex marito e il nuovo compagno. Solo ipotesi per adesso.

Un omicidio tuttora inspiegabile, brutale. In base alle informazioni finora circolate, questa è la ricostruzione dei fatti. Nell’appartamento vivono la vittima e la figlia. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio rimane ospite in casa l’amica della figlia. Verso le 5-5.30 l'ex marito di Ilenia passa a prendere la figlia per raggiungere Milano. L’amica della figlia resta nell’abitazione. Da lei parte l’allarme. Verso le 6 la ragazza fa una telefonata alla 21enne in viaggio per dirle che si è barricata in camera, spaventata dopo aver sentito del trambusto in casa e teme l’intrusione di qualcuno. Avrebbe anche riferito di una sagoma scendere le scale. La 21enne allora chiama la polizia che interviene convinta di trovare un furto in corso e invece trova la porta del garage aperta e il corpo senza vita di Ilenia Fabbri. Un omicidio inspiegabile.